Turi, bufera in Comune: si dimette il sindaco Tina Resta: dissidi con la maggiornza. Boccardi: «Una crisi ora sarebbe dannosa per i cittadini»

Si è dimessa Tina Resta, sindaco di Turi. La decisione era nell’aria da tempo, a causa dei dissidi con la sua maggioranza. Ieri pomeriggio, nel corso di una riunione, ha anticipato l’intenzione di dimettersi al resto della maggioranza, atto che ha puntualmente prodotto questa mattina.

La decisione dopo i dissidi con la sua maggioranza

Nel corso delle ultime settimane, il primo cittadino turese ha provato a coinvolgere alcuni elementi “indipendenti”, con risultati evidentemente non soddisfacenti. Ora Tina Resta ha venti giorni per ritirare le dimissioni: se in queste tre settimane la maggioranza dovesse ricompattarsi, le dimissioni potrebbero rientrare, altrimenti spazio al commissario in attesa delle elezioni anticipate.

Sulla questione è intervenuto il senatore Michele Boccardi, che ha richiamato tutti al senso di responsabilità: «Una crisi comunale ora sarebbe dannosa per cittadini, famiglie e imprese, oltre che incomprensibile agli occhi degli elettori. Richiamo pertanto la sindaca Resta, la Giunta, il Consiglio comunale nel suo insieme e tutti i consiglieri singolarmente ad una sincera e approfondita riflessione sulle conseguenze non solo contingenti ma anche nel lungo periodo che potrebbe avere il commissariamento del Comune adesso. Sono certo che le ragioni per andare avanti sono molte di più e molto più valide di quelle che spingono a fermarsi», conclude Boccardi.