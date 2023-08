Dalla Puglia alla Calabria per truffare un'anziana: due arresti

Hanno truffato una donna facendole credere che la figlia aveva provocato un incidente ed inducendola a consegnare diciottomila euro per evitare che la ragazza venisse denunciata e condannata a risarcire i danni. É l'accusa con la quale il personale della Questura di Reggio Calabria ha arrestato due giovani, un uomo e una donna, di 24 e 23 anni residenti uno in provincia di Napoli e l'altro in quella di Bari.

La truffa

La truffa é stata attuata con una telefonata fatta alla donna da una persona che spacciandosi per avvocato la informava del falso incidente e della necessità di risarcire il relativo danno. I due responsabili della truffa sono stati bloccati dal personale della Squadra mobile e delle Volanti, dopo la denuncia presentata dalla vittima della truffa, nel momento della consegna del denaro, che è stato interamente recuperato