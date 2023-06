Incidente mortale, operaio 25enne travolto mentre era al lavoro sulla Provinciale: investito da un'auto mentre tagliava l'erba

Un operaio di circa 25 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è morto stamani dopo essere stato investito da un'auto mentre era a lavoro sulla provinciale 231 all'altezza di Terlizzi, nel Barese.

Le dinamiche

Secondo quanto si apprende, un'automobilista non si sarebbe accorta della presenza dell'uomo che pare fosse impegnato nel taglio dell'erba dal bordo strada. L'auto coinvolta nell'incidente era guidata da una 45enne che sarà denunciata per omicidio stradale. La donna si è fermata subito per prestare soccorso alla vittima, che era originaria di Corato.

Non è chiaro se l'operaio fosse impegnato nella pulizia del bordo strada per liberarlo dall'erba o se stesse segnalando agli automobilisti la presenza dei suoi colleghi al lavoro.

Le reazioni

«Un'altra tragedia sul lavoro a Terlizzi questa mattina, un altro "omicidio sociale": questa volta ad esserne vittima un lavoratore di appena 25 anni - dice Giuseppe Boccuzzi Segretario generale Cisl Bari - La provincia di Bari, con un mercato del lavoro fatta di tanta precarietà e di tante violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, necessita ora più che mai di un intervento straordinario delle Istituzioni preposte che devono mettere in campo rapide azioni di controlli serrati per stimolare le imprese del territorio alla più completa applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza».

Qualche giorno fa, Cisl Cgil e Uil di Bari con le federazioni di settore hanno incontrato il Prefetto di Bari, ricevendo rassicurazioni in tal senso, «ma la quotidianità delle morti sul lavoro non può aspettare più un minuto di attesa, se non vogliamo riempire i nostri cimiteri di tanti lavoratori, giovani e meno giovani, vittime di un sistema produttivo malato e indegno di un Paese civile se continua a mettere il profitto davanti alla vita e alla salute dei lavoratori».