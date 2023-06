Salento, bimbo investito da un'auto: il piccolo di 8 anni ha riportato fratture alla tibia e al perone

Un grave incidente si è verificato sabato pomeriggio a Torre Sant’Andrea, l’affollata marina di Melendugno. Ad avere la peggio un bambino di 8 anni della frazione di Borgagne, che pare sia sbucato improvvisamente sulla strada, da dietro un’altra macchina, andando a impattare con una Fiat Panda, guidata da una ragazza del posto che, nel frattempo, sopraggiungeva.

L’incidente si è verificato all’ingresso della marina, proprio vicino al “Babilonia”, un locale molto noto della zona. L’automobilista non è riuscita ad evitare il bimbo che dopo l’impatto è rimasto a terra, davanti agli occhi terrorizzati dei genitori che si trovavano proprio lì vicino, e di altre persone presenti nei dintorni. Immediatamente sono stati allertati i sanitari del 118 che sono giunti sul posto e a sirene spiegate hanno trasportato d’urgenza il piccolo presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce in codice rosso con gravi lesione alle gambe.

Il ricovero al Fazzi

Una volta fatti gli esami e riscontrata la frattura di tibia e perone ad una gamba, il bambino è stato subito operato, per poi essere successivamente trasferito nel reparto di Ortopedia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Melendugno al comando di Antonio Palano, che hanno avviato le indagini per capire come possa essere successo l’incidente. La cosa certa è che, la marina di Sant’Andrea, di solito molto frequentata, ieri era stata presa letteralmente d’assalto. Sono comunque centinaia le macchine che ogni giorno fanno su e giù. Ieri non c’era nessun segnale di divieto di accesso per le automobili nella zona dove si è verificato l’incidente, che diventa a traffico limitato solo a partire dal primo luglio. Intanto, questi sono stati giorni abbastanza caotici, con un’affluenza di gente impressionante.

Ora gli agenti della Municipale dovranno ascoltare tutti i testimoni oculari per capire la dinamica del sinistro, tenuto conto che in ogni caso i veicoli che transitano in quell’area lo fanno a velocità molto ridotta.

La ragazza, che alla guida dell’auto, una 24enne del posto e viaggiava a bordo della sua Fiat Panda, è rimasta scossa per quanto accaduto.

La polemica

«Poteva finire male oggi - hanno commentato gli avventori di un locale nei pressi della strada in cui si è verificato l’incidente - l’amministrazione comunale deve gestire meglio i parcheggi e l’affluenza in modo da evitare incidenti come questi. Si sa che a mare i bambini giocano e si rincorrono, la strada è a ridosso della spiaggia per cui serve più sicurezza». La piccola marina infatti è molto frequentata per la presenza di diversi locali, con un traffico veicolare molto pesante, che mette costantemente a rischio i pedoni che abitano o villeggiano nella marina.