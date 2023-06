Incidente con l'auto, muore un uomo di 59 anni

È finito fuori strada con la sua auto mentre percorreva una strada provinciale. Lo schianto in agro di Massafra, in provincia di Taranto, non gli ha dato scampo. A perdere la vita un uomo di 59 anni. Il grave incidente stradale si è verificato intorno alle 18.30, sulla strada provinciale 40 nelle campagne di Massafra. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno visto la fiat Panda della vittima riversa in un terreno. Al loro arrivo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare la morte della vittima.

L'incidente

La tragedia si è verificata sul tratto della provinciale 40 che si snoda in località "Accetta Grande" nelle campagne di Massafra. Per cause ancora in fase di accertamento, la vittima a bordo di una Fiat Panda, avrebbe perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada. La vettura è finita in un terreno e si è ribaltata.

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

I soccorsi

I passanti hanno subito allertato i carabinieri e il 118. I sanitari del pronto intervento giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, rimasto intrappolato tra le lamiere del mezzo. Sul posto oltre al 118 e ai carabinieri della compagnia di Massafra, guidati dal capitano Quintino Russo, anche i vigili del fuoco per le operazioni di recupero del corpo della vittima.