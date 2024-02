La dirigente dell'Istituto comprensivo Canudo-Marone-Galilei di Gioia del Colle, Giovanna Cancellara, non nasconde al telefono la sua irritazione per quanto accaduto il 30 gennaio nella palestra del Canudo' in chiusura di un'assemblea studentesca. Un ex studente del liceo, presente perché tra le attività previste dall'assemblea c'era un momento di orientamento universitario da parte di chi si era già diplomato, ha tirato fuori un cartellone con una svastica preso dal materiale didattico utilizzato per spiegare quel periodo storico ed ha cominciato ad intonare il brano Faccetta nera'. Il giovane è stato subito allontanato anche per la pronta reazione degli studenti.

La preside

«È un episodio che non potevo tenere per me. L'ho segnalato alle autorità competenti e saranno loro a decidere come procedere e a valutare anche se ci siano profili penali. Se il protagonista fosse stato uno studente in corso di questo istituto, sarebbe stato già sanzionato. Ma voglio rimarcare la reazione degli studenti che, insieme ad un collaboratore scolastico, hanno allontanato il giovane dalla scuola».

La scuola



L'episodio, di cui ora si occuperanno le autorità scolastiche, si è peraltro verificato in un istituto da anni impegnato proprio a riflettere su quei periodi bui, sul piano politico, sociale e istituzionale, vissuti dall'Italia. «Qui abbiamo anche un dipartimento di Storia e Filosofia molto attivo spiega la dirigente che lavora proprio per far accrescere la consapevolezza degli studenti su quei fatti storici». L'assemblea studentesca del 30 gennaio, regolarmente autorizzata, prevedeva una serie di attività che si sono susseguite nella mattinata, dalla visione di un film a pratiche sportive. Poi, quando già più di qualche studente si stava allontanando perché l'assemblea stava terminando, il neo-diplomato dell'istituto è assurto a protagonista.



L'episodio si è peraltro verificato mentre a Bari si teneva la conferenza stampa sulla relazione dell'Osservatorio regionale sui neofascismi della Puglia. Relazione dalla quale emerge un quadro preoccupante per la regione, specie per le pratiche utilizzate sul web e i tentativi di raccogliere adesioni su idee e programmi che richiamano il ventennio mussoliniano. «Approfondirò quanto accaduto nella mia scuola è l'impegno riferito dalla dirigente Cancellara anche sulla base dell'attività svolta dall'Osservatorio», il cui documento reso pubblico l'altro giorno può offrire spunti a politica e istituzioni per prevenire e contrastare minacce all'ordine democratico .