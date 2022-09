Paura per padre e figlia durante l'escursione in montagna: lui si rompe la caviglia, arriva il Soccorso alpino

L'escursione in montagna rischia di trasformarsi in tragedia. Brutta avventura per due baresi - padre e figlia di 15 anni - che erano partiti domenica mattina per un’escursione nella Valle dell’Orfento, a Caramanico (Pescara). Nel tardo pomeriggio però il papà, 51 anni, mentre scendeva lungo un sentiero che porta a Caramanico è scivolato e si è fratturato una caviglia.

I soccorsi

L’uomo, che è un infermiere, ha subito chiamato il 118, che ha fatto intervenire i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico d'Abruzzo. È decollato dall’aeroporto di Pescara l’elisoccorso, con a bordo i sanitari e tecnici, ma a causa del maltempo il velivolo non è riuscito ad atterrare. Così è partita una squadra di terra del Soccorso Alpino, che ha recuperato l’uomo, riportandolo a valle con una barella. Ad attenderlo c’era l’ambulanza, che ha condotto l’escursionista pugliese in ospedale a Pescara. Solo tanto spavento invece per la ragazzina, anche lei soccorsa dai sanitari.