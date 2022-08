Rischia di soffocare al ristorante: salvato dai carabinieri

Un boccone gli resta in gola mentre pranza al ristorante: salvato dai carabinieri che si trovavano al tavolo vicino. E' accaduto a Lucera, in provincia di Foggia.

I fatti

Due militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Lucera, arrivati in un esercizio pubblico per pranzare prima del servizio vedono un uomo, seduto al tavolo non molto lontano dal loro, che aiuta nel pranzo i suoi anziani genitori, seduti accanto a lui, imboccandoli. A un certo punto i militari, sentono un rantolo che si fa sempre più forte e aspro, che parte dall'anziano padre. I due militari lo sentono tossire in maniera convulsa, lo vedono diventare piano piano cianotico e non perdono un istante; capiscono che l'uomo sta avendo una crisi respiratoria, probabilmente per un boccone finito di traverso e si precipitano verso di lui.

APPROFONDIMENTI L'AGGUATO A LESINA Omicidio tra i bagnanti: caccia al killer, incappucciato e arrivato in auto FOGGIA Scontro frontale: perde la vita un 29enne. Tre feriti, uno in gravi condizioni CERIGNOLA Armato di ascia impedisce ai passanti di entrare nei negozi: arrestato FOGGIA Picchia la fidanzata minorenne e la filma durante il sesso: arrestato 22enne

Il salvataggio

Subito il capo equipaggio si posiziona dapprima lateralmente all'uomo, piegandogli il busto in avanti e assestando alcuni colpi a mano aperta sulla schiena all'altezza delle scapole, per poi cingerlo da dietro con un abbraccio energico, generando una compressione del torace, con una mano serrata a pugno sul diaframma ed un'altra che copre il pugno spingendo verso l'interno e verso l'alto. Gli pratica la manovra di Heimlich e salva l'83enne che riesce piano piano a riprendere respiro.