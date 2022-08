Barca in avaria con 40 passeggeri a bordo: salvataggio e maxi-multa a Leuca

Nel primo pomeriggio di oggi la sala operativa della Capitaneria di porto di Gallipoli veniva allertata in quanto un’unità adibita al trasporto passeggeri aveva gli organi di governo in avaria e le condizioni meteo marine, al largo di Santa Maria di Leuca, non erano idonee alla navigazione con quel tipo di unità.

I soccorsi

Prontamente, venivano inviati in zona il battello GC B100 e la motovedetta SAR CP886 da S.M. di Leuca, che raggiungevano prontamente l’unità che aveva più di 40 passeggeri a bordo. Sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Gallipoli, dopo aver tranquillizzato gli occupanti, l’unità veniva assicurata in porto a Santa Maria di Leuca e i 40 passeggeri venivano sbarcati in sicurezza.

Al comandante dell’unità è stato comminato un verbale di 2.064 euro per aver navigato con condizioni meteo marine, che eccedevano i limiti operativi previsti.