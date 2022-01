Aggrediscono gli agenti di Polizia locale dopo essere stati scoperti: arrestati due parcheggiatori abusivi

Minacce e resistenza a pubblici ufficiali: due 40enni baresi, un uomo e una donna, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati dalla Polizia locale di Bari e denunciati per rifiuto di generalità e sanzionati per l'attività di parcheggiatore abusivo con ordine di allontanamento.

L'aggressione dopo essere stati scoperti

I due, per i quali sono stati disposti gli arresti domiciliari, durante attività di controllo da parte degli agenti municipali sulle aree di parcheggio a pagamento nel centro della città, dopo essere stati sorpresi nell'attività abusiva avrebbero reagito aggredendo due agenti verbalmente e fisicamente. Nei loro confronti è stata anche inoltrata al questore la comunicazione per l'eventuale provvedimento di daspo urbano.

La nota della Polizia locale

«Il fenomeno dei parcheggiatori abusivi persiste, spesso, grazie anche alla tolleranza di chi preferisce elargire qualche euro, piuttosto che allontanare questi soggetti o chiamare le forze di polizia in caso di minacce o richieste estorsive» dice la Polizia locale in una nota, evidenziando che «qualcuno gode perfino di questa attività abusiva, parcheggiando l'auto in divieto o doppia fila e lasciando le chiavi al solito guardiamacchina abusivo. È evidente - conclude la nota - che una maggiore collaborazione da parte degli automobilisti può aiutare il controllo delle forze di polizia e arginare questo insopportabile atto di arroganza nelle nostre città che a volte assume aspetti di vere attività estorsive, seppure negli ultimi anni il fenomeno si sarebbe significativamente ridimensionato».