Non lo pagano e lui buca le ruote, denunciato parcheggiatore abusivo

Ha bucato la ruota di una macchina in sosta per ritorsione. Così ha voluto punire l'automobilista che si era rifiutato di pagargli l'obolo per la sosta. Ma poco dopo il responsabile è stato individuato e denunciato dagli agenti della Polizia. Nei guai un parcheggiatore abusivo "stanziale" del Borgo, il rione centrale di Taranto. L'altra sera l'uomo, un volto conosciuto in zona, si è avvicinato ad un automobilista quando l'uomo ha parcheggiato la sua vettura. Alla richiesta di denaro, però, l'abusivo si è scontrato con un netto rifiuto. Incassato il no, però, il parcheggiatore ha pensato bene di vendicarsi bucando una delle ruote alla macchina. Al suo ritorno, l'automobilista ha trovato la brutta sorpresa ed ha chiesto l'intervento della Polizia. Gli agenti sono riusciti ad identificare il responabile del danneggiamento che è stato denunciato a piede libero.

Sempre in centro, durante i controlli, i poliziotti hanno individuato un altro parcheggiatore abituale già colpito da Daspo urbano. Anche per lui è scattata la denuncia per inosservanza del provvedimento.