Parcheggiatore abusivo segnalato dagli automobilisti: arriva la Polizia. Scattano multa e denuncia

Chiedeva il pagamento del parcheggio anche durante l'orario di stop al pagamento del ticket, infastidendo gli automobilisti. Alla fine sono intervenuti gli agenti in servizio presso la Sezione Volanti della Questura di Lecce, che hanno denunciato a piede libero T. M. 43enne di San Cesario di Lecce per il reato di “Rifiuto d’indicazione sulla propria identità”. Il parcheggiatore abusivo è stato anche sanzionato.



E' avvenuto tutto intorno alle 15 di ieri, quando in Questura sono arrivate le segnalazioni di alcuni cittadini, che denunciavano la presenza, su via Marconi, di un uomo petulante che, con atteggiamento minaccioso, chiedeva il pagamento del parcheggio nella fascia oraria per di più gratuita. Sorpreso dagli agenti a gesticolare per indicare la presenza di posti auto liberi, l'uomo si è dimostrato sin da subito alquanto insofferente al controllo di Polizia rifiutando, nonostante i numerosi inviti e gli avvertimenti delle possibili conseguenze penali derivanti dal suo rifiuto, di fornire le generalità o di esibire un documento per l’identificazione. Accompagnato in Questura e identificato, è stato denunciato e multato.