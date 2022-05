Padel, è mania in Puglia: il campo abbandonato si trasforma nel più grande centro italiano con 14 campi

La nuova vita del Green Park. Lo ricordano tutti il centro sportivo in via Fanelli a Bari, una delle icone per gli sportivi della città. Campi da calcio a cinque, a sette e a undici. Sono tanti i ragazzi che hanno mosso i primi passi nella struttura gestita, per tanti anni, dall’ex portiere del Bari Gianni Caffaro. Ora la struttura barese è pronta a dare il via a una nuova era, che segna un po’ quello che è il nuovo sport di tendenza: il padel.

APPROFONDIMENTI I BANDI Brindisi, tre progetti sugli impianti sportivi per intercettare i... TENNIS Un ritorno per 2/Flavia e Roberta in campo tra torneo legend e padel

La storia che cambia

Il 30 giugno del 2018 chiuse quello che in molti definivano il «tempio del calcetto». Tutti gli amanti della famosa partitella infrasettimanale tra amici e dei tornei amatoriali, non potevano, almeno una volta, non aver calcato i campi della struttura in via Fanelli. Esattamente quattro anni fa, dopo 32 anni di presenza sul territorio, il Green Park fu costretto a chiudere. Costi di gestione troppo alti e un fitto alle stelle, motivi che non consentirono agli ex proprietari di continuare a gestirlo. «Purtroppo è scaduto il contratto di affitto del suolo su cui sorgono i campi- raccontò Gianni Caffaro-, appartiene ad alcuni preti che non hanno voluto rinnovare l’accordo».

In tutti questi anni, passando per via Fanelli, si vedeva un totale stato di abbandono. I tappeti di erba sintetica arrotolati e i capi praticamente distrutti, segni di una struttura totalmente dimenticata. Ora, però, sembra tutto pronto per la ripartenza. Infatti il nuovo Green Park sarà uno dei centri padel più grandi Italia con 14 campi, tra strutture coperte e scoperte. La data di consegna alla città di Bari e quindi con relativa inaugurazione dovrebbe essere a settembre. Il nome utilizzato sarà lo stesso: si chiamerà Green Park, esattamente come il centro sportivo che per oltre 30 anni ha rappresentato un punto di riferimento per gli sportivi baresi.

Il progetto

Il progetto è nato dall’idea di due giovani imprenditori che lavorano nel mondo della comunicazione e dell’edilizia, insieme hanno creato una Newco, che si concretizzerà con tutta probabilità nell’ultimo trimestre del 2022. L’obiettivo è quello di creare un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del padel. Il sogno dei due imprenditori è portare il World Padel Tour a Bari, la più grande competizione di uno degli sport più seguiti e giocati al mondo. Per questo verrà realizzato un campo centrale con gli spalti, seguendo quelle che sono le norme federali, per ospitare il pubblico. La nuova sede di via Fanelli sarà anche un punto di ritrovo per tutti gli amanti di paddle, che giornalmente riempiono le tante strutture della città. Non solo il padel, però. Perché il nuovo Green Park sarà un vero e proprio centro sportivo, a 360 gradi. Ci saranno, infatti, anche campi per altre discipline sportive: uno da beach volley, uno da calcio a sette e un negozio di articoli sportivi. Un centro polisportivo, in cui ci sarà anche una zona ristorazione con un importante brand internazionale, che verrà reso pubblico nelle prossime settimane. Insomma, Bari è pronta ad accogliere una nuova eccellenza sportiva. O meglio, a ritrovarla. Il Green Park riparte, nel segno del padel. La nuova frontiera dello sport.