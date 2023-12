​Stalking minaccia di diffondere le foto intime della ex: ​condannato a 2 anni e 2 mesi un 33enne

A lungo, dopo la fine della relazione, avrebbe molestato la ex fidanzata sottraendole il cellulare, minacciandola di morte, pedinandola "a qualsiasi ora del giorno e della notte, sia nei momenti liberi che durante le ore di lavoro" - come si legge negli atti d'inchiesta - "per controllare i suoi movimenti ed accertarsi che, nonostante la relazione fosse finita, non stesse frequentando altre persone".

Oltre a questo, l'avrebbe anche minacciata di diffondere foto intime della ragazza, facendole vedere ai suoi genitori.

I fatti

I fatti sarebbero andati avanti per quasi un anno, dal novembre 2022 al settembre 2023. Il gup di Bari Angelo Salerno ha condannato a due anni e due mesi di reclusione, per stalking, un 33enne di Monopoli (Bari) che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. Alla vittima dovrà anche risarcire i danni subiti e le spese legali.