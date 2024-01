Mittal investe altrove e arretra in Italia. Progetta e pianifica all’estero ma di rilanciare i siti ex Ilva di Taranto e Genova, per rimanere ai più importanti, non ne vuol sapere. Tant’è che lo Stato, attraverso Invitalia, sta trattando sul “divorzio consensuale” da Mittal in Acciaierie d’Italia. Separazione che dovrebbe definirsi in settimana riportando l’azienda siderurgica sotto il controllo pubblico, sia pure temporaneo. Mittal, invece, dopo aver annunciato un investimento in India per l’acciaieria più grande del mondo da 24 milioni di tonnellate, è pronto a farne un altro in Francia. Meno rilevante forse dal punto di vista dimensionale, ma egualmente significativo proprio perché è ai nostri confini. Nel cuore dell’Europa.

Gli investimenti



L’annuncio non viene dalla multinazionale ma da Bruno Le Maire, ministro francese dell’Economia. ArcelorMittal, ha dichiarato Le Maire, prevede di investire 1,8 miliardi di euro nella decarbonizzazione del suo sito di Dunkerque, costruendo due forni elettrici, e punta a ridurre del 6% le emissioni di CO2 del settore industriale in Francia. Lo Stato fornirà aiuti, convalidati dall’Unione Europea, che potrebbero arrivare fino a 850 milioni di euro a seconda degli investimenti effettivamente realizzati. ArcelorMittal, ha aggiunto il ministro, firmerà una lettera di intenti con Edf (Electricite de France) per un contratto di fornitura a lungo termine di energia nucleare. Il Governo francese aveva già annunciato a giugno un ampio sforzo per la riduzione dell’inquinamento industriale che avrebbe coinvolto anche ArcelorMittal. La Francia, nel complesso, aveva stimato investimenti per un miliardo finalizzati a realizzare una politica progressiva di riduzione delle emissioni industriali, che costituiscono il 18% di quelle francesi. E le acciaierie di ArcelorMittal sono in Francia gli impianti con le maggiori emissioni, seguite dalle raffinerie, dai cementifici e dagli stabilimenti chimici. Il nuovo progetto muove già i primissimi passi poiché Le Maire si recherà oggi nella centrale nucleare di Edf a Gravelines, nel Nord della Francia, e nel vicino impianto siderurgico di Dunkerque, per promuovere l’investimento.

Le polemiche