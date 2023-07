Si apposta e insulta la ex. "Ammonito" un uomo di 50 anni

Un uomo, di 50 anni, di Canosa di Puglia, nel nord Barese, è stato raggiunto da un provvedimento di ammonimento per atti persecutori emesso dal questore di Barletta - Andria - Trani, dopo la denuncia della vittima. Si tratta della ex dell'uomo, che, stanca di essere pedinata, insultata e offesa ha chiesto aiuto agli agenti del commissariato della città pugliese. Dalle indagini sarebbe emerso che il 50enne, che svolge il lavoro di agricoltore, avrebbe reso impossibile la vita della ex fidanzata dopo che lei lo ha lasciato.

La vicenda

I fatti risalgono all'aprile scorso quando il 50enne avrebbe iniziato a seguirla e insultarla ogni volta che la incrociava in strada facendo anche appostamenti per sorprenderla e cogliere l'occasione per offenderla.

La donna, che avrebbe anche evitato di uscire di casa per il timore di incontrarlo, ha deciso di sporgere denuncia. L'ammonimento prevede che l'uomo ponga fine agli atti persecutori e interrompa ogni tipo di contatto con la vittima. La violazione di quanto previsto nel provvedimento comporterà la procedibilità d'ufficio nei confronti del 50enne.