Salento, si finge santone e perseguita la ex, «Ho avuto l’ordine di ucciderti»: 37enne a processo

Si finge santone e perseguita la ex arrivando anche a sostenere sostenendo di aver ricevuto l’ordine di ucciderla e della necessità di annullare il rituale: «Ho avuto l’ordine di ucciderti». Un 37enne salentino a processo. L'udienza preliminare è fissata per il prossimo 12 luglio.

Cosa è successo

I protagonisti della storia sono un salentino di 37 anni originario di Casarano - accusato di stalking e atti persecutori - e una 23enne - la vittima - salentina originaria di un Comune del Sud Salento. Protagonista dell’ennesimo caso di stalking verso una donna, un 37enne di Casarano. Il 37enne non si si rassegna alla fine della storia con la giovane compagna e inizia a non darle pace continuando a perseguitarla con messaggi, telefonate arrivando ad utilizzare anche toni anche minacciosi. Io 37enne non era nuovo a questi comportamenti: già durante la relazione - secondo quanto dichiarato dalla giovane - aveva atteggiamenti morbosi e di controllo perché sospettava che la 23enne uscisse con altri ragazzi. “Ora vedi cosa ti combino” le avrebbe scritto in un messaggio.

Dopo l'ennesima minaccia la ragazza decide di bloccare l'ex sul telefono. Ma non è servito a nulla: il 37enne l'ha contattata con altre utenze fino ad utilizzarne una africana spacciandosi per uno santone che aveva avuto - suo malgrado - l'incarico di ammazzarla anche se lui era contrario. E proprio per questa ragione, e per scoprire chi gli avesse dato l'incarico - la giovane avrebbe dovuto annullare il rituale. Un messaggio condito da foto della ragazza colpita al volto da coltelli.

L'udienza per il 37enne è fissata per il prossimo 12 luglio; il salentino è difeso dall'avvocato Attilio De Marco.