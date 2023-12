Cocaina e denaro in casa: arrestato

Conservava in casa 54 dosi di cocaina, oltre al necessario per confezionarle (nastro adesivo e bilancino di precisione) e 1.450 euro in contanti, "presumibile provento dell'attività di spaccio", come scrive la polizia. Per questo, gli agenti del commissariato di Monopoli (Bari) hanno arrestato e portato in carcere un 21enne con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Gli inquirenti, insospettiti dall' anomalo flusso di persone che si recavano in un edificio del centro città, hanno perquisito l'abitazione del 21enne, nella quale hanno trovato la cocaina. Il giovane aveva nascosto la droga a in un calzino e l'aveva lanciata nel cortile interno dello stabile in cui vive.