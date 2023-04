Rapina tabaccheria e scappa con auto rubata: via con gratta e vinci e denaro per oltre 3mila euro. Arrestato. I Carabinieri della Compagnia di Modugno, in esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare personale, hanno arrestato un 22enne, raggiunto dal provvedimento mentre era in carcere per altra causa. Risponde di rapina ai danni di una tabaccheria e ricettazione dell'auto rubata con la quale ha commesso il reato.

Colpo messo a segno nel 2021

I fatti risalgono al 29 settembre 2021 quando, nel primo pomeriggio, a Bitritto, con il medesimo modus operandi utilizzato in altre circostanze, il giovane ha raggiunto una tabaccheria del centro cittadino dove, con il volto travisato, ha fatto irruzione nella tabaccheria impossessandosi di gratta e vinci e denaro contante per un valore di circa 3.300 euro.

Grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza installate presso la tabaccheria, i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità del rapinatore tradito anche da uno dei suoi tatuaggi. Il 22enne aveva già commesso nel 2020 altre rapine ai danni di due tabaccherie una a Sannicandro di Bari ed una a Bitritto. Dopo la fuga il giovane ha dato fuoco all'auto utilizzata per la rapina nelle campagne di Sannicandro di Bari.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è rimasto ristretto presso la Casa Circondariale di Bari ove era detenuto per altra causa.