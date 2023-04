Minaccia una donna con un cavatappi e aggredisce gli agenti della municipale intervenuti per difenderla: denunciato parcheggiatore abusivo

Minaccia una donna con un cavatappi perché pretendeva dei soldi per il parcheggio dell'auto nei pressi della stazione. Un parcheggiatore abusivo è stato denunciato perché dalla polizia municipale dopo l'aggressione nei confronti degli agenti della polizia locale che sono intervenuti per difenderla. Un giovane senegalese, residente a Leverano, è stato denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, detenzione di oggetti atti ad offendere e violazione del divieto di ingresso a Lecce, e per detenzione di droghe per uso personale.

L'aggressione avvenuta giovedì scorso

Giovedì scorso, intorno alle 19, una pattuglia della polizia locale in servizio in Viale Oronzo Quarta, nei pressi della stazione di Lecce, ha notato un uomo inveire nei confronti di una donna minacciandola - come poi confermato dalla stessa minacciata - con un oggetto contundente.

Alla vista degli agenti, l'uomo ha nascosto l'oggetto contundente con il quale poco prima aveva inveito contro la donna chidendole del denaro dopo aver parcheggiato la sua auto nelle vicinanze della stazione ferroviaria.

A seguito della perquisizione personale gli agenti hanno rinvenuto nella tasca destra del giubbotto, un cavatappi di circa 15 centimetri senza protezione esterna. Nella tasca sinistra del pantalone invece gli agenti hanno rinvenuto 6,93 grammi di droga del tipo marijuana, suddivisi in 5 involucri. Durante la perquisizione altri extracomunitari sono sopraggiunti a difesa dell'uomo che ha iniziato ad inveire contro gli agenti fino a strattonarli e colpirne uno con un volto in oieno volto. Con l'aiuto di altri agenti intervenuti sul posto, l'uomo è stato immobilizzato e ammanettato. Dai controlli effettuati presso il comando di Viale Rossini a carico dell'uomo sono risultati precedenti per rapina e violazione di due decreti di divieto di ingresso nella città di Lecce, due cosiddetti Daspo emessi dalla Questura di Lecce. La vicenda si è chiusa con una denuncia e un ulteriore Daspo a carico del sengalese.