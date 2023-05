Mobilità e fondi Ue, siglato un protocollo tra Napoli e Bari

Mobilità, con un'attenzione particolare al progetto alta velocità-alta capacità, cultura, ricerca scientifica, economia, turismo. E, ancora, infrastrutture digitali e sport. Sono alcuni dei progetti di cooperazione inseriti nel protocollo fra il Comune di Napoli e quello di Bari, firmato questa mattina nel capoluogo pugliese dai sindaci Gaetano Manfredi e Antonio Decaro. La sigla è stata preceduta da un incontro al quale hanno partecipato anche i rettori dell'università Aldo Moro di Bari, Stefano Bronzini, e del Politecnico pugliese, Francesco Cupertino, così come il sovrintendente della Fondazione Petruzzelli Massimo Biscardi e gli assessori della giunta comunale di Bari.

Alta velocità Napoli-Bari

Il punto di partenza dell'accordo, elaborato qualche mese fa nel corso di un incontro fra i due sindaci a Napoli, è legato proprio agli obiettivi del programma dell'alta velocità-alta capacità Napoli-Bari, che costituisce «un fattore cruciale nell'ambito del processo di sviluppo del Mezzogiorno». Altri obiettivi riguardano valorizzazione del territorio attraverso la creazione di una rete di attrattori culturali e ambientali nei due contesti territoriali. Il protocollo impegna le due amministrazioni, fra le altre cose, a «sostenere con forza le ragioni dell'istituzione immediata di una tratta ferroviaria diretta, senza soste intermedie, tra Napoli e Bari, nelle more del completamento dell'alta capacità ferroviaria», «individuare, definire e attuare strategie e progetti coordinati per lo sviluppo dei rispettivi sistemi sociali, culturali ed economici», «reperire delle risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi individuati, in particolare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027».

A conclusione della cerimonia Decaro ha donato a Manfredi la tradizionale ampolla con la 'mannà di San Nicola.