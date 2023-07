Treno diretto Bari-Napoli, Salvini: «Promessa mantenuta. Tempi lunghi? Arriveremo all'alta velocità»

«È un treno diretto, qualcuno il collegamento Bari-Napoli lo aveva promesso anni fa, Trenitalia lo ha realizzato. Oggi se qualcuno vuole salire a Napoli e scendere a Bari senza scali intermedi può farlo. Se preferisce non farlo non lo fa». Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della visita al cantiere dei lavori per il raddoppio della tratta ferroviaria Bari-Noicattaro e di interramento della stazione di Capurso (Bari).

Obiettivo alta velocità

Il riferimento è alle polemiche sul collegamento ferroviario diretto fra Bari e Napoli che, secondo qualcuno, impiega più tempo e costa troppo. «L'obiettivo - ha aggiunto - è arrivare all'alta velocità: due ore fra Bari e Napoli e tre fra Bari e Roma. Intanto ringrazio chi dopo anni di promesse non mantenute rende possibile viaggiare fra Bari e Napoli senza scendere dal treno».