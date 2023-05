L’arretramento dei binari dalla costa verso l’interno sulla dorsale adriatica, nella tratta che va da Bologna a Bari, verrebbe a costare 44 miliardi di euro ma porterebbe benefici sul Pil da 95 miliardi. Insomma: converrebbe. Il rapporto è del Centro Studi di Confindustria ed è stato richiesto dalla sezione territoriale di Ancona, che nelle Marche ha organizzato un evento per presentarlo, con il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Galeazzo Bignami. Nodo al fazzoletto per la promessa del Ministero: «Entro l’anno sarà chiesto a Rfi (la componente di Ferrovie delle Stato che si occupa delle infrastrutture ferroviarie) uno studio di fattibilità». Da Ancona, insomma, viene fuori un messaggio diverso rispetto a quanto era sempre stato spiegato da Rfi, che aveva spiegato - anche su queste colonne in occasione della presentazione della Napoli-Bari ad alta velocità e alta capacità - che i benefici, in termini di risparmi di tempo, non giustificherebbero la spesa. In realtà il rapporto di Confindustria pone l’accento su questioni nuove. I benefici, secondo gli industriali, sarebbero da ricercare nel tessuto economico e turistico, e non solo quello delle regioni coinvolte. Ad esempio: un’opera del genere sarebbe un’infrastruttura fondamentale anche per l’economia della Lombardia (con 18,4 miliardi di Pil aggiuntivo, secondo le stime). Perché vorrebbe dire incrementare i trasporti delle persone e delle merci.

Insomma, l’opera, così, sembra poter addirittura essere sostenibile. È la narrazione rovesciata di un’opera che fin qui era sempre sembrata utopia. Intanto perché si lavora sull’elettrificazione dei binari attualmente esistenti e poi perché tecnicamente per costruire un’infrastruttura ad alta velocità e ad alta capacità bisognerebbe spostare i binari verso l’interno. Servirebbero, secondo quanto ha raccolto Confindustria, investimenti per 44 miliardi di euro. E non è detto neppure che i costi non possano aumentare, visto l’incremento del prezzo delle materie prime in questo periodo storico. Ma - assicura il report - ne varrebbe la pena lo stesso, perché i benefici sarebbero tanti e tali da giustificare qualunque spesa.

I tempi e i dettagli

Servirebbero tre anni per la progettazione e poi almeno dieci anni di cantieri. A patto che si proceda con celerità. Poi, però, vi sarebbero dei risparmi in termini di tempi di percorrenza di tutto rispetto. E superiori all’opera che invece è stata progettata con i binari attualmente esistenti. Lo studio di Confindustria si basa su una linea ad alta velocità da Bologna a Bari, passando per Ancona, Pescara e Foggia. Si tratta di 610 chilometri divisi tra Puglia (30%), Marche (25%), Emilia Romagna (20%), Abruzzo (20%) e Molise (5%). Ci sarebbe poi da approfondire un discorso simile in caso di approdo dell’alta velocità fino a Lecce, appena 150 chilometri più a Sud, per dimostrare che i treni a percorrenza veloce possono giungere anche in Salento. «Il solo cantiere del progetto contribuirebbe a una crescita del Pil in media allo 0,6% su base annua», spiega il rapporto. L’obiettivo del rapporto è «mostrare le potenzialità dell’alta velocità sulla dorsale adriatica come leva di sviluppo dell’economia nazionale».

«Il governo Meloni - ha spiegato a margine il viceministro Bignami - ha trovato una situazione in cui, con un gioco al ribasso, qualcuno si accontentava di soluzioni by pass che per noi non sono soluzioni evidentemente condivisibili. È il motivo per cui abbiamo dato un mandato a Rfi - ha concluso - di studiare un progetto che porti l’Alta velocità nelle Marche, ad Ancona, ma anche in Molise e in Abruzzo, consentendo un prolungamento su tutta l’Adriatica ormai necessario». Bignami non cita la Puglia, ma parla di «tutta la dorsale Adriatica». Del resto l’impressione è che se dovesse prender quota il progetto dell’arretramento dei binari, si potrebbe procedere quantomeno fino a Bari. Anche perché la Puglia sarebbe - per tanti aspetti - uno snodo centrale economico. L’alta velocità sull’Adriatico, insomma, non riguarda solo Lecce, Bari, Foggia, Ancona e Bologna. Sarebbe un progetto di vitale importanza per tutta l’economia italiana. Sono d’accordo governatori, imprese e territori. A Rfi il compito di un altro studio di fattibilità.