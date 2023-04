La pornostar Malena "in campo" per sostenere una candidata alle amministrative

Una sostenitrice da un milione di followers. Anche Malena, la nota pornostar pugliese, pur sottolineando come non sia un messaggio politico scende in campo con una storia su Instagram per sostenere una sua amica candidata al consiglio comunale di Monopoli. «Premesso che questo non è un messaggio politico dice subito l'attrice ma un messaggio di sostegno ad un'amica: a te Ilaria. Il 14 e 15 maggio a Monopoli si vota: E quindi se dovete votare votate una donna: la mia amica Ilaria». La storia si conclude con un "in bocca al lupo Ila" da parte della stessa Malena alla candidata che risulta essere Ilaria Bellantuono, candidata nella lista Monopoli Presente a sostegno di Angelo Annese.

Un gesto d'amicizia

Un gran gesto d'amicizia comunque considerando che, come detto, Malena conta più di un milione di followers sul noto social. Un'attenzione per la politica, anche in questo caso, che non stupisce dato che Malena, prima di entrare nel mondo dello spettacolo, aveva inizialmente scelto proprio la politica per il suo futuro. Aveva infatti iniziato a impegnarsi nella vita politica di Gioia del Colle, in provincia di Bari, venendo eletta nell'Assemblea Nazionale del Partito Democratica nel 2013. La scalata in politica però si è bruscamente interrotta perché Malena ha deciso di cambiare completamente vita. E a proposito di Monopoli è proprio qui che Filomena Mastromarino (il vero nome dell'attrice), il 3 febbraio scorso (con qualche giorno di ritardo essendo nata il 19 gennaio) ha voltuo festeggiare il suo 40° compleanno. Locale scelto il Vinarius. Nell'allestimento dominavano cuori, palloncini e tanto rosso. Sulle pareti del locale, con le tradizionali volte in tufo, non sono mancati scatti dell'artista. Invitati super selezionati tra la cerchia delle amicizie con la serata, andata avanti fino a notte fonda, conclusasi con una torta a più piani con tanto di bomboniere per gli ospiti a forma di cuore.