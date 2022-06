Lottomatica sbarca a Bari: centro ricerca e 30 assunzioni

Non più di 20 giorni fa il sindaco Antonio Decaro, in occasione del precedente incontro con i vertici di Lottomatica aveva sottolineato che «ormai Bari è a tutti gli effetti un polo catalizzatore di investimenti di imprese che da un lato contribuiranno a creare nuova occupazione qualificata, così da rendere la città attrattiva per giovani talenti che non sono più costretti a lasciare la nostra terra, dall'altro rafforzano il brand Bari quale punto di riferimento nel settore della trasformazione digitale nel Mezzogiorno d'Italia e nell'area del Mediterraneo. Solo dall'inizio del 2022 sono almeno cinque le grandi realtà aziendali che hanno scelto Bari per insediarsi, grazie anche alla presenza dei poli formativi e di ricerca d'eccellenza e di una capacità attrattiva che la città sta esercitando da tempo».

La riunione

Ieri il primo cittadino ha ricevuto a Palazzo di Città i rappresentanti di Lottomatica, accompagnati dal vicesindaco Eugenio Di Sciascio, a seguito di una serie di colloqui esplorativi sulle realtà cittadine coinvolte nel processo di insediamento dell'azienda in città. Azienda che in attesa di trovare una sede definitiva ha preso in coworking spazi in Faro Futuro in via Massaua. «La delegazione di Lottomatica ha avuto modo di confermare il proprio impegno per l'investimento su Bari. Abbiamo definito ha dichiarato Di Sciascio - le forme dell'accordo che verrà stabilito inizialmente con il Politecnico e confermato il supporto dell'amministrazione comunale nel favorire l'insediamento di Lottomatica nella città, analogamente con quanto stiamo facendo per ogni realtà che si affacci nella nostra città».

Il centro lavorerà per lo sviluppo di piattaforme per gli Usa e non per l'Italia. Lottomatica, concessionario dello Stato per la raccolta di giochi e scommesse in presenza e attraverso il canale online, ha scelto Bari quale sede per l'apertura di una nuova società del gruppo interamente dedicata al digitale e alla tecnologia. Lottomatica Digital Solutions ha programmato per i prossimi mesi un piano di crescita che prevede l'assunzione di circa 30 giovani fino al 2023. Per questa ragione la delegazione aziendale - guidata dal chief operating officer del gruppo Fabio De Santis e dal technology development director Mauro Del Quondam - ha incontrato ieri mattina anche i responsabili del Politecnico di Bari con i quali si è impegnata a stipulare una convenzione che mira allo sviluppo di progetti condivisi e all'assunzione di giovani neolaureati.

«Siamo felici di rafforzare ulteriormente la nostra presenza a Bari: la nuova Lottomatica Digital Solutions - ha spiegato De Santis - si occuperà a 360 gradi di sviluppo software. L'obiettivo è fare di Bari il nostro hub di riferimento per l'innovazione, in linea con la natura sempre più tecnologica del nostro gruppo, con personale altamente formato e competenze in house all'avanguardia. Basti pensare che, all'interno del gruppo Lottomatica, sono impegnati sul fronte della tecnologia e della digitalizzazione dei processi quasi 400 addetti su un totale aziendale di circa 1.400 dipendenti».