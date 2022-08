Tamponamento in centro, l'auto travolge i tavolini del bar

Un incidente senza conseguenze e senza feriti, ma il bilancio sarebbe potuto essere tragico. È successo a Capurso, nel Barese, questa mattina. Un'auto ha tamponato un'altra vettura, che è finita a propria volta contro il gazebo esterno di un bar. L'episodio è avvenuto in mattinata e solo per un caso fortuito in quel momento il locale era vuoto. L'auto ha travolto alcuni tavolini e ha concluso così la propria corsa. La Polizia locale fa sapere che non vi sono feriti, ma sarebbe potuta andare decisamente peggio.