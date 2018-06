Tendopoli allagata, stop alle udienze. A Bari la Giustizia va in ferie forzate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bari - Giustizia sempre più nel caos a Bari, dove la sede di via Nazariantz è stata dichiarata inagibile perché a rischio crollo. Il maltempo di questa notte ha determinato l'allagamento delle tende che ospitano le aule giudiziarie. Questa mattina è stato impossibile svolgere la normale attività, udienze comprese. Il dirigente amministrativo ha messo in ferie forzate il personale. Attività sospesa, dunque. In giornata si deciderà se riprendere domani l'attività.«Lla Giustizia a Bari vive una condizione di emergenza e come tale va affrontata». , ha commentato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, facendo riferimento alla situazione dell'edilizia giudiziaria penale barese.