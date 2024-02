La provincia di Bari coinvolta nell’organizzazione per il G7 che si terrà dal 13 al 15 giugno 2024 in Puglia, nella Valle d'Itria, a Borgo Egnazia. La prefettura locale ha infatti nei giorni scorsi emanato una manifestazione di interesse con il fine di trovare strutture alberghiere con cui stipulare accordi in vista dell’evento per alloggiare il personale delle forze dell’ordine «provenienti da altre sedi ed impegnati in attività di ordine e sicurezza pubblica» in occasione del G7.

L'avviso pubblico

La manifestazione di interessa riguarda la disponibilità di alloggi nel periodo che va dal 9 al 17 giugno 2024 ed è rivolta agli operatori della provincia di Bari e dei territori limitrofi.

Le caratteristiche che le strutture devono avere sono le seguenti: capienza ricettiva non inferiore a 50 posti letti con camere doppie e singole; ristorante per la fruizione di colazione, pranzo e cena; disponibilità di parcheggio custodito o videosorvegliato; servizio di ricevimento con personale disponibile h24; servizio di pulizia giornaliera delle stanze; bagno privato per le stanze; servizio di custodia in stanza di armamento in cassette di sicurezza o casseforti; servizio bar o distributore automatico di bevande; impianto di climatizzazione nelle camere. Ovviamente, le strutture interessate devono essere in regola dal punto di vista non solo legale ma anche per quanto riguarda abitabilità e agibilità, oltre a dover essere in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali.

Come partecipare



La partecipazione alla manifestazione di interesse può essere effettuata compilando la domanda a disposizione allegata al bando e inviata a mezzo pec entro il prossimo 16 febbraio.

Da sottolineare, come è scritto all’interno del documento, che l’avviso pubblicato dalla prefettura di Bari non costituisce in alcun modo proposta contrattuale e non vincola il proponente a stipulare alcun contratto, anzi in qualsiasi momento l’amministrazione proponente può sospendere, annullare o modificare, in tutto o in parte il procedimento senza che nulla sia dovuto a nessuno. Inoltre, le successive comunicazioni avverranno solo attrverso lo strumento della pec.

