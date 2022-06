In stazione a Otranto è "vietato attendere in sala d'attesa": avviso affisso all'ingresso

Cosa si fa in una sala d'attesa? Dal medico o dal consulente, piuttosto che dal commercialista in genere si attende il proprio turno. Non alla stazione di Otranto. L'avviso affisso all'interno della sala d'attesa della stazione di Otranto sta facendo il giro del web condito dall'ironia degli utenti della Rete.

"Avviso" si legge sul cartello, "severamente vietato sostare in sala d'attesa". Se qualcuno ha pensato che si trattasse di uno scherzo di qualche buontempone, invece no, l'avviso è su carta intestata di Ferrovie. Quindi sicuramente scritto e affisso da qualche impiegato.

Dunque a cosa serve una sala d'attesa in cui è vietato attendere? Se lo chiedono, ironizzando sulla vicenda, gli utenti del gruppo social "Sei di Otranto se..." che hanno pubblicato la foto. L'ipotesi è che si tratti di un avviso affisso nel periodo del covid per evitare assembramenti in un luogo chiuso. Ma tant'è. Il cartello è ancora lì e di certo fa sorridere.