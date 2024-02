Sugli interventi previsti a livello infrastrutturale in Puglia in vista del G7 in programma a Borgo Egnazia dal 13 al 15 giugno prossimi la Regione condivide l’impostazione del governo. Lo ha detto Michele Emiliano ieri in audizione in commissione ambiente alla Camera.

Le dichiarazioni

Complessivamente i finanziamenti ammontano a circa 18 milioni di euro e riguardano la rete stradale (10 milioni e mezzo di euro investiti sulla rete stradale Anas, provinciale e comunale), il resto andrà all’adeguamento dei livelli di sicurezza degli aeroporti di Bari, Brindisi e Grottaglie. «C'è una sostanziale condivisione da parte della Regione Puglia della linea scelta dal governo e che in parte s’incarna nel provvedimento che state esaminando - ha detto Emiliano -. Gli argomenti più concreti che sono affrontanti nell’ambito del provvedimento riguardano la security e la sicurezza. Quindi sia la previsione di lavori che sono interni ed esterni agli aeroporti sia altri lavori che fanno parte della security interna e che sono stati concordati come a carico della Regione Puglia», ha confermato il governatore. Tali interventi rimarrebbero nell’ambito della dotazione infrastrutturale degli aeroporti, in coerenza con il principio della salvaguardia degli investimenti pubblici e della valorizzazione del patrimonio dello Stato. Tra le opere previste ci sono essenzialmente le vie di comunicazione da e per gli aeroporti di Bari e Brindisi dove giungeranno i velivoli provenienti da Stati Uniti d’America, Regno Unito, Canada, Germania, Francia e Giappone con a bordo i sei capi di Stato ospiti di Giorgia Meloni.

Il parere della Regione, che investirà un milione e mezzo di euro tramite la sua partecipata, Aeroporti di Puglia, è positivo anche per quanto riguarda la nomina del commissario straordinario Fulvio Maria Soccodato e l’applicazione delle procedure negoziate senza pubblicazione per accelerare i lavori. «La nomina del commissario straordinario non crea nessun problema - ha detto in collegamento i presidente della Regione -, così come le applicazioni delle procedure negoziate senza pubblicazione, per accelerare i lavori, sono assolutamente in re ipsa».

Un aspetto su cui oggi sono stati invitati a esprimersi anche gli ordini professionali dei progettisti, attesi per oggi pomeriggio i rappresentanti nazionali di architetti e ingegneri. Anche alla luce delle perplessità espresse dagli ordini territoriali pugliesi sulla decisione di rinunciare alle gare d’appalto per le opere pubbliche e lasciare che fosse un commissario straordinario a gestire le procedure. La deroga al Codice degli appalti solleva più di un dubbio e rievoca precedenti non troppo edificanti del passato come quello di La Maddalena nel 2009. D’altronde all’audizione sono stati invitati i rappresentanti di Anac, che dovrà regolamentare l’affidamento dei cantieri in deroga alle leggi e ai codici in vigore: “fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea” si legge del decreto legge del go

Il Comune

Oggi dovrebbe essere anche la volta del Comune di Fasano, nel cui entroterra sono previsti gli interventi stradali più consistenti e della Provincia di Brindisi, interessata dalla messa in sicurezza delle strade e della viabilità nelle aree in cui si terranno i vertici internazionali e presso le location che ospitano le delegazioni dei sette Paesi ospitati in Puglia

Mentre sempre domani, nell’ambito della Presidenza italiana del G7 il vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, presiedera i lavori della prima riunione dei Ministri del Commercio estero dei Paesi G7. L’Italia ha deciso di tenere questa prima riunione a inizio anno per contribuire al successo della Tredicesima Conferenza Ministeriale (MC13) dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), in programma negli Emirati Arabi Uniti, ad Abu Dhabi, a fine febbraio.