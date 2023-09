Rubano una borsa a una donna in chiesa: due arresti

Avevano rubato una borsa a una donna 62enne di Rodi Garganico, in provincia di Foggia, mentre quest'ultima era in chiesa. Due persone sono state arrestate dai carabinieri della Stazione della cittadina dauna, in esecuzione di un'ordinanza cautelare ai domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica.

Furto in concorso

Nei guai sono finiti un uomo di 37 anni, originario di Apricena e una donna di 36 originaria di Campobasso, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

In particolare, al termine della celebrazione eucaristica, l'uomo si sarebbe avvicinato alla vittima chiedendole informazioni, mentre la complice, approfittando di un momento di distrazione, si sarebbe impossessata della borsa della donna, poggiata nelle vicinanze, su un banco, allontanandosi poi velocemente.

La denuncia ai carabinieri

La vittima, accortasi della mancanza della propria borsa, ha contattato i carabinieri che, giunti sul posto, hanno ricostruito l'accaduto grazie alla visione dei sistemi di videosorveglianza. Sono stati pertanto individuati gli autori del furto, rintracciati presto e trovati in possesso non solo della borsa ma anche di ulteriori borse e documenti personali, provento di ulteriori furti, rinvenuti dai carabinieri durante una perquisizione all'interno dell'auto degli indagati. I carabinieri hanno invitato le vittime di altri furti , con le stesse modalità a recarsi nelle sedi dell'Arma per denunciare.