Torna la Deejay ten a Bari: data e regolamento dell'edizione 2022

Torna finalmente la Deejay Ten a Bari. La corsa, una vera e propria festa dello sport ideata da Linus, di nuovo in Puglia. La data da cerchiare in rosso è quella del 29 maggio. A darne l'annuncio è l'assessore comunale allo sport, Pietro Petruzzelli: “Finalmente, dopo due anni di stop a causa del covid, torna a Bari la corsa più partecipata di sempre, che per tanti anni, dal 2015, ci ha fatto correre ma soprattutto divertire e stare insieme. Una festa dello sport e dell'intera città. In questi due anni di emergenza sanitaria sembrava impossbile poter tornare a correre tutti insieme la deejay ten, a colorare il lungomare con migliaia di runner. Per fortuna e finalmente stiamo tornando alla normalità. Stiamo tornando a vivere. Bene, la data la sapete ed è l'occasione giusta per invitare i vostri amici che vivono fuori a venire a Bari per quel weekend”.

Il regolamento

Sono ammesse alla 10 km solo le persone che in data 29 maggio 2022 avranno compiuto 16 anni. Alla 5 km invece potranno partecipare persone di ogni età e capacità. I bambini inferiori ai 12 anni devono essere accompagnati da un adulto. Non sono ammesse biciclette né qualsiasi altro mezzo di trasporto.

La quota di partecipazione è di €15,00 per tutti i partecipanti alla 5km, 15€ per tutti i partecipanti alla 10km e di €10,00 per i bambini fino ai 12 anni e dà diritto a: pettorale di gara; chip (usa e getta); assicurazione rc e assistenza medica; medaglia di partecipazione; sacca ristoro; T‐ shirt ufficiale della gara.

E’ possibile effettuare l’iscrizione nei seguenti modi: su internet sul sito www.deejay.it al momento del ritiro del pettorale verrà richiesta copia della mail di conferma di avvenuta iscrizione. Personalmente: presso i punti vendita ufficiali (Informazioni su www.deejay.it) entro e non oltre le ore 12.00 di Mercoledì 25 Maggio 2022.