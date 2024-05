Il primo cantiere era stato aperto nel 2011. Da allora a Poggiofranco è rimasto un cratere pieno di erbacce e di insetti. Con notevoli proteste da parte dei residenti, degli studenti e del personale scolastico dei vicini istituti (primaria e liceo linguistico). Ieri sono partiti i lavori in viale Bartolo per realizzare il primo palazzetto dello sport del quartiere, con fondi Pnrr. Il Comune ha proceduto all’aggiudicazione dell’accordo quadro da 5 milioni di euro: l’impresa ha iniziato ad allestire l’area, ripulendola dalle erbacce per fare spazio al futuro centro sportivo.

I lavori riguardano la realizzazione, su uno spazio di 30mila metri quadrati di proprietà comunale, di un nuovo impianto sportivo destinato ad ospitare tre discipline: la pallacanestro, la pallavolo e il taekwondo/karate.

Il progetto

Il progetto prevede un unico edificio a due piani alto circa 10 metri, con una grande palestra adeguata per le partite ufficiali di basket e volley. La restante parte dell’edificio ospiterà, invece, diverse sale destinate alle arti marziali e, in particolare, alla pratica competitiva del taekwondo e karate, complete di tatami e arredi specifici, funzionali al riscaldamento muscolare e dotate di servizi di supporto (spogliatoi, bagni, docce). Gli altri spazi disponibili saranno adibiti a segreterie ed uffici per istruttori e personale di staff. Tutti gli ambienti saranno perfettamente accessibili alle persone con disabilità.

Con questo lavoro si porta a compimento un progetto che risale al 2011. L’area fu data in concessione ad un privato che doveva realizzare un centro sportivo con campi di calcio e da tennis, palestre, un anfiteatro, un’area giochi per bambini, una pista podistica, un parcheggio da 400 posti auto. L’area era stata concessa in convenzione alla società sportiva che si era impegnata a progettare e costruire il complesso a proprie spese. Il Comune avrebbe usufruito della struttura gratuitamente per eventi e manifestazioni. I lavori, cominciati nel 2011 sarebbero dovuti durare un anno, per concludersi nell’agosto 2012 per un investimento complessivo di 4 milioni di euro.

Il cantiere fu allestito, ma il progetto e la relativa convenzione si arenarono. Il Comune mandò anche delle diffide di sollecito per capire se l’intervento potesse ripartire. Il progetto fu anche rivisto, il palazzetto passò da tre piani ad un piano. Ma poi tutto si è bloccato. Fin quando il Comune non ha deciso di candidarsi per i fondi Pnrr per realizzare un lavoro che ha l’obiettivo di colmare un vuoto urbano: a Poggiofranco manca un palazzetto multidisciplinare destinato a sport di squadra e alle arti marziali.

Gli altri cantieri

Ma quello del palazzetto di Poggiofranco non è l’unico progetto che il Comune sta portando avanti con fondi Pnrr in campo sportivo. Ci sono anche i lavori al palazzetto San Pio, con l’ottimizzazione dei consumi energetici attraverso l’efficientamento di alcuni elementi ormai poco funzionali in quanto obsoleti.

L’intervento si pone l’obiettivo di recuperare parti impiantistiche vitali sia del campo di calcio sia del palazzetto attraverso la sostituzione dell’impianto di illuminazione con uno nuovo dotato di proiettori a led che garantiscono un’illuminazione di 300 lux, la sostituzione dell’impianto di climatizzazione della palestra principale con uno nuovo di recente tecnologia e la riqualificazione della centrale termica per la produzione di calore e acqua calda mediante l’integrazione di un impianto solare-termico.

Sono previsti anche interventi di sostituzione della pannellatura di copertura della struttura, con elementi più efficienti e meno dispersivi, e della pavimentazione in legno, con una analoga idonea per la pallacanestro e la pallavolo. Il costo degli interventi ammonta a 950mila euro.

Entrambi i lavori sono, come detto, con fondi Pnrr: dovranno quindi concludersi per il 2026.

