Chi è Errico Porzio, il pizzaiolo da oltre 1,5 milioni di followers che oggi apre in Puglia. «Gratis per tutti»

Sui social si definisce "Maestro Pizzaiolo Napoletano". E ha oltre un milione e mezzo di fan tra Tiktok (dove spopola con 1,2 mln), Facebook e Instagram. Enrico Porzio oggi aprirà il proprio locale a Bari, su Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro.

Chi è Enrico Porzio

È una gioia immensa annunciarvi l'apertura a Bari. Ho conosciuto questa città per la prima volta durante un evento con Andrea - ha detto sui social - fu subito amore a prima vista grazie anche alla magnifica accoglienza che i baresi ci preservarono. Io e Andrea ripartimmo per Napoli con una promessa: apriremo qui». Porzio, che ha già aperto diversi locali in Campania e uno anche a Roma, era già un'istituzione nel Napoletano, è diventato celebre in tutta Italia per i suoi video sui social.

Dopo l'antica pizzeria "Da Michele", e l'arrivo di Vincenzo Capuano - che ha aperto circa un mese fa e ha già sfornato oltre 10mila pizze -, a Bari apre un altro locale di un influencer/pizzaiolo napoletano. Le due città si riscoprono sempre più vicine.