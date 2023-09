Decaro contro il divieto del terzo mandato: «Il sindaco viene eletto dai cittadini, perché non può restare in carica come accade per i parlamentari?»

Il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, è contrario il limite al terzo mandato e «non capisco - ha detto, parlando con i giornalisti a margine della festa dell' Unità in svolgimento a Napoli - perché un parlamentare lo possa fare a vita e altri no. I sindaci vengono eletti dai cittadini e se non vanno saranno mandati a casa dai cittadini».

Le parole di Decaro

Quello del terzo mandato è un limite che, a giudizio di Decaro, deve essere cancellato« per tutti. Poi i partiti al loro interno fanno le loro valutazioni, ma secondo me la possibilità di candidarsi non deve essere preclusa. Non accade per le altre figure istituzionali ma non capisco perché debba accadere per un amministratore locale che si misura con il consenso. Fu fatta questa norma 30 anni fa quando fu introdotta l'elezione diretta dei sindaci e questo spaventò un pò».