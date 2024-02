Cucina italiana, lo studente barese rivisita il baccalà islandese e convince la giuria. Per lui medaglia d'oro

Il baccalà rivisitato dello studente barese Alessandro Abbrescia ha convinto la giuria del Trofeo “Miglior Allievo degli Istituti Alberghieri” durante la prima giornata - che si è tenuta il 18 febbraio a Rimini - dei Campionati della Cucina Italiana organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi sponsorizzato dal consorzio dei produttori di Baccalà Islandese.

Chi é

Si chiama Alessandro Abbrescia, frequenta il quinto anno all’istituto Perotti di Bari e ha proposto il piatto dal titolo il “Bacca-tra”, il suo mix gastronomico nato dalla fusione tra Oriente e Occidente, gli valso il 1° posto, Medaglia d’Oro e Miglior Allievo 2024.

Sarà lui infatti a rappresentare di diritto l’Italia alla prossima edizione delle Young Chefs Olympiad in India.

Al 2° posto e Medaglia d’Oro Manuel Bresolin; al 3° posto e sempre Medaglia d’Oro, Andrea Balbi.

Assegnate, inoltre, 12 Medaglie d’Argento e 5 Medaglie di Bronzo. Il Trofeo è realizzato con il supporto di Baccalà Islandese, azienda partner FIC, che ha premiato il vincitore con una settimana di formazione per due persone in Islanda. Omaggiati anche in questa categoria, inoltre, 11 Webinar da CAST Alimenti. Presente sul palco anche Francesco Orsi, vincitore del Trofeo nel 2023 e 3° assoluto in India.