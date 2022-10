Incidente al circo: la trapezista cade e sbatte la testa. È grave

Una trapezista di 24 anni è ricoverata in ospedale, al Policlinico di Bari, dopo l'incidente in un circo nel Barese (a Terlizzi) questa sera. Un incidente terribile: la 24enne, di nazionalità ucraina, stava eseguendo una piroetta sul trapezio, quando è scivolata e probabilmente per aver perso l'equilibrio è caduta sbattendo con forza la testa. In rete circola un video, terribile da vedere: la donna atterra con enorme violenza e lo fa proprio con la testa.

Subito i soccorsi

Subito sul posto gli uomini del 118. La ragazza, dopo le prime cure del caso, è stata trasportata d'urgenza, in codice rosso, al Policlinico di Bari. Ha riportato una fattura al cranio e varie fratture e lesioni in varie parti del corpo. La prognosi non è ancora stata sciolta, anche perché la donna è subito finita in sala operatoria. Secondo quanto emerge avrebbe avuto