Addio a Carlo Rocco Ferrari, architetto e urbanista: numerosi i progetti per Bari

«Oggi ci ha lasciato il professore Carlo Rocco Ferrari, architetto ed urbanista, tra i più stretti collaboratori di Ludovico Quaroni. Con lui ha scritto il Piano Urbanistico di Bari. A Ferrari dobbiamo alcune delle architetture più significative della nostra città e della nostra Regione. Dalla Sala Murat a Bari, al Rettorato del Politecnico di Bari, passando dal Municipio di Santeramo al recente restauro dal lungomare storico di Giovinazzo».

Il ricordo di Emiliano

Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha commemorato la scomparsa del professor Ferrari. «Non si contano i Piani Urbanistici che ha redatto in tutta Italia. Ha continuato a lavorare e a disegnare fino all'ultimo giorno. Per lui l'arte, l'architettura e l'urbanistica erano vita pura. E come tutti i più grandi architetti, continuerà a vivere tra noi, con le sue opere», ha concluso.