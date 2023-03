«Bari è una città che amo, una città significativa che merita attenzione e per il Parco della giustizia siamo partiti dall’idea di realizzare un grande parco che ospitasse gli uffici della giustizia e non il contrario. In modo da rendere la giustizia non come un luogo chiuso ma aperto e vissuto dalla cittadinanza». L’archistar Alfonso Femia presenta il suo progetto, vincitore del concorso di idee all’Agenzia del Demanio, per la realizzazione al costo complessivo di 405 milioni di euro di un parco con all’interno quattro edifici dedicati alla giustizia. Un parco che si estenderà per 15 ettari di cui ben 10 riservati al verde.

Architetto, quali sono stati i principi ispiratori di questo progetto?

«Il nostro approccio è stato di provare in modo concreto a coniugare le complessità della città invertendo la logica e immaginando di costruire un grande parco che ospitasse gli uffici della giustizia, piuttosto che fare il contrario. Attualmente in quella zona ci sono 26 manufatti che occupano il 70 per cento dello spazio. Il tema era di invertire questa proporzione, realizzando il 70 per cento di verde e il 30 per cento di costruito. Così da creare un polmone verde significativo per una città come Bari che non ha parchi di questo tipo. Il messaggio che abbiamo voluto lanciare è chiaro: realizzare un parco accanto agli uffici giudiziari significa dare l’idea di una giustizia che non si chiude su se stessa, che entra nella città. Per la prima volta, un luogo deputato all’amministrazione della giustizia si trasforma in area urbana e paesaggio condiviso. Il parco che ospiterà la città della Giustizia diventerà un luogo pubblico collettivo ed educativo, innovativo e rispettoso dell’ambiente».



Quali sono i prossimi passaggi, dopo la demolizione dei 26 manufatti che partirà ad aprile?

«Attualmente siamo nella fase della conferenza di servizi che dovrebbe chiudersi entro maggio. Successivamente partiremo con la progettazione definitiva. Il Demanio vorrebbe chiudere tutto entro l’anno per poterlo appaltare nei primi mesi del 2024. Si tratta di un progetto di centinaia di milioni di euro, procederemo a step cominciando dalla piazza e dal primo edificio. Questo il cronoprogramma al momento, ma vedremo poi nei prossimi mesi».



Qual è la sua idea della città di Bari?

«Bari è una città che amo, io ho origini del Sud, sono calabrese e sono poi cresciuto a Genova. A Bari ad esempio abbiamo anche partecipato al concorso per il waterfront di San Girolamo. Ho apprezzato ad esempio tutti gli interventi che sono stati fatti per il centro storico, molto interessanti. Bari la considero una città significativa, che merita attenzione e ultimamente si sta avendo anche una visione responsabile sul tempo presente e sul futuro».

Sul progetto non sono mancate le contestazioni da parte di residenti che hanno presentato anche ricorsi al Tar.