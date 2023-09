Valzer in Prefettura: a Bari arriva Russo, a Taranto la prefetta Dessì

Cambio al vertice nelle prefetture di Bari e Taranto. Nel capoluogo pugliese dopo il saluto della prefetta Antonella Bellomo, da Salerno arriva Francesco Russo. Mentre a Taranto arriva una nuova prefetta, Paola Dessì trasferita da Sassari.

Nuovo insediamento a Bari

Sarà Francesco Russo il nuovo prefetto di Bari che prenderà il posto di Bellomo. In arrivo dalla prefettura di Salerno, Russo 64enne nato a Napoli è sposato e ha due figli. Laureato in giurisprudenza ha ricoperto l'incarico di Capo di Gabinetto presso la Prefettura di Bologna, nel 2009 è stato vice prefetto vicario della Prefettura di Milano. Durante il suo impegno in Lombardia si è occupato di emergenza nomadi e migranti e nel 2011 è stato nominato commissario straordinario presso il comune di Rho. Dal 25 luglio 2018 è stato prefetto di Salerno, precedentemente (2015-2018) è stato prefetto a Ravenna e prima ancora ha svolto le funzioni di prefetto del Verbano Cusio Ossola.

Chi è Dessì

Laureata in Giurisprudenza, il nuovo prefetto di Taranto, Paola Dessì è nata a Cagliari 64 anni fa. Dopo il concorso per l'accesso alla carriera prefettizia nel 1985, è stata nominata Segretario della Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela e di Componente di Commissione elettorale mandamentale presso la Prefettura di Oristano.

Nel 1988 è stata trasferita a Cagliari dive ha diretto l'Ufficio per il trasferimento e le assegnazioni dei Segretari generali provinciali e comunali.

Nel 2002 è stata promossa Viceprefetto con funzioni di Capo di Gabinetto della Prefettura di Sassari, dove è stata anche presidente della Commissione di concorso per l'assunzione di personale negli enti locali. Presso la prefettura di Cagliari ha svolto funzioni di Dirigente dell'Area I Ordine e Sicurezza Pubblica, nonché di Funzionario responsabile dell'Organo esecutivo di Sicurezza, dell'Area II Enti locali e Servizio elettorale, dell'Area III Applicazione sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio.



Dal 2011 al 2017 è stata Vice Prefetto Vicario Coordinatore presso la Prefettura di Oristano, ha svolto poi (2017) funzioni di Vice Prefetto Vicario Coordinatore della Prefettura di Cagliari, reggendo la Sede vacante dal 1° giugno al 22 luglio 2018. E' stata Commissario prefettizio nei Comuni di Villasor, Monastir, Piscinas e Capoterra e quello di Sub Commissario prefettizio nei Comuni di Monserrato e Assemini.

Nel 2011 le è stata conferita l'onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.