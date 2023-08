Il prefetto di Bari, Antonia Bellomo, sta per andare in pensione. Lascerà il suo incarico il prossimo primo settembre, dopo aver ricoperto il ruolo in città negli ultimi tre anni. Antonia Bellomo, classe 1956, è prefetto di Bari, sua città di origine, dal 7 gennaio 2020, dopo essere stata nominata prefetto nel 2012 e aver svolto l’incarico a Lecco (dal 2012 al 2015), a Matera (dal 2015 al 2019) e a Taranto (dal 2019 al 2020). Laureata in giurisprudenza, è entrata nell’amministrazione dell’Interno nel 1982 e assegnata alla prefettura di Ancona. Nel 2010 è stata insignita dell’onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. Nei tre anni a Bari si è trovata di fronte a dover affrontare situazioni molto complesse, prima tra tutte l’emergenza legata al Coronavirus, che a meno di un anno dal suo arrivo l’ha obbligata a gestire una serie di situazioni difficili, e allo stesso tempo importanti ed impegnative. Senza dimenticare che nel post Covid sono stati tantissimi i temi di cui la prefettura di Bari ha dovuto occuparsi, tra cui il problema della sicurezza che nell’ultimo anno e mezzo è stato al centro di diversi incontri convocati in prefettura, per comprendere in che modo presidiare al meglio il territorio, o la questione Baby Gang che l’ha vista sempre disponibile anche di fronte alle richieste di incontro e di confronto dei genitori dei ragazzi preoccupati per le sorti de propri figli.

Il commiato

Una cerimonia di commiato e di ringraziamento in onore del prefetto Bellomo si terrà a Bari il prossimo 29 agosto per omaggiare la conclusione del suo percorso professionale in città. Per garantire che l’evento possa svolgersi in totale sicurezza, è stata emanata dalla polizia locale una apposita ordinanza per interdire la sosta dei veicoli, sulla piazza della Libertà, con l’obiettivo, si legge, «di poter consentire il regolare svolgimento della cerimonia in regime di sicurezza e senza creare turbativa alla circolazione stradale».

Tali divieti interdittivi saranno in vigore nella giornata del 29 agosto dalle 14 alle 24, e comunque fino al termine delle esigenze. Al momento, non è ancora dato sapere chi prenderà il suo posto.