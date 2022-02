Cade e non riesce a rialzarsi: anziana salvata da un operatore di call center

Le telefonate dei call center sono croce e delizia per tutti. Spesso gli operatori si vedono interrompere la chiamata, altri ancora ricevono offese. Ma, nel caso di un’anziana di Monopoli, mai telefonata è stata più gradita. L’89enne protagonista della vicenda è la stessa che qualche giorno fa telefonò alla Polizia Locale chiedendo aiuto per mangiare.

APPROFONDIMENTI BARI «Sono sola, non riesco a cucinare e ad andare a ritirare la... IL COMPLEANNO I 109 anni di Rita Rosaria, la nonnina di Puglia sopravvissuta a...

Gli agenti si attivarono e con la collaborazione della Caritas e i servizi sociali il problema sembrava superato. Ma quello che è accaduto oggi è del tutto diverso.

I fatti

La donna, infatti, è caduta in casa e non riusciva a rialzarsi. Di colpo le squilla il telefono. Dall’altra parte del filo l’operatore di un call center. L’anziana, piangendo e lamentandosi, chiede aiuto al giovane che avrebbe potuto ignorarla, ma per fortuna questo non avviene. Infatti la rassicura dicendole che ora chiederà aiuto per lei.

L’operatore, chiusa la comunicazione con la “nonnina”, telefona ai Carabinieri di Monopoli allertandoli di quanto accaduto. I militari dell’Arma si precipitano all’abitazione della donna, in via Cialdini, nel centro di Monopoli. Con loro anche vigili del fuoco, Polizia locale (che, come detto, conosceva bene la situazione della donna essendosene occupati qualche giorno prima) e un’ambulanza del 118. I primi si occupano di aprire la porta, chiusa a chiave dall’interno.

Quando entrano in casa la donna è a terra, dolorante. Scattano i soccorsi con l’anziana che viene trasportata all’ospedale “San Giacomo” per le cure del caso. Ancora una volta una catena solidale che ha funzionato a dovere, ma resta il pregevole gesto dell’operatore del call center, vero angelo custode della storia.