«Sono sola, non riesco a cucinare e ad andare a ritirare la pensione alla Posta». Ci pensano Polizia Locale e Protezione civile. La storia di Angela

Angela (nome di fantasia), 89 anni, chiama la centrale della Polizia Locale di Monopoli. Si presenta con voce tremante e incomincia a raccontare. Dice che è malata, riferisce che ha perso un figlio e descrive la sua solitudine. E’ stanca e non ha le energie per andare alle Poste e provvedere al ritiro della sua pensione.

La richiesta di aiuto dell'anziana donna

Successivamente, lancia il suo grido d’aiuto: «Ho fame, non ce la faccio a cucinare». L’operatrice di sala radio, Sovrintendente Isabella, la rassicura: «Signora, mi dica da dove chiama e stia tranquilla, risolviamo noi della Locale».

Angela indica la via, il numero civico e il piano. “Pronto Intervento da Alfa", "Avanti, in ascolto”, “Recatevi in zona centro, persona anziana in difficoltà....". La pattuglia di pronto impiego, arriva all'indirizzo segnalato e suona il campanello.

Alessandro, Modesto e Vincenzo, salgono alcuni piani a piedi e trovano Angela in attesa. Gli agenti vorrebbero preparare la cena ma nel frigo ci sono solo delle uova scadute. Non si perdono d'animo, contattano i servizi sociali (assistente sociale Aurelia) e i volontari della Protezione Civile dell'Associazione Atlantis. Silvio (volontario) non esita a raggiungere la Caritas di Monopoli, dove, in pochi minuti, prenota un pasto caldo e lo consegna a casa di Angela.

I Servizi Sociali del Comune di Monopoli da oggi assicureranno alimenti e generi di prima necessità, alla anziana donna. Ieri sera ha vinto il grande cuore della comunità di Monopoli, della Polizia Locale, della Protezione Civile, dei volontari e dei Servizi Sociali. Da ieri sera Angela non è più sola.