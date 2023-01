Bike sharing, arrivano 50 stazioni e 200 bici in città

Fra una settimana a Bari comincerà l'installazione delle prime 50 stazioni di bike sharing previste nell'ambito del servizio affidato alla Vaimoo per i prossimi 19 anni. Lo fa sapere il Comune del capoluogo pugliese spiegando che, una volta a regime, il servizio conterà sulla presenza di 120 stazioni. Contemporaneamente è stata predisposta la fornitura e l'installazione della segnaletica verticale e orizzontale.

Come funzionerà il servizio

Le biciclette previste per la dotazione delle prime stazioni saranno 200, cui ne seguiranno ulteriori 130 entro il 29 settembre, per poi garantire la flotta completa di 730 mezzi entro sette anni dall'avvio del servizio. I primi 200 mezzi saranno equamente divisi in bici muscolari (100) ed e-bike (100). In totale la dotazione prevede in sette anni 525 bici muscolari e 205 e-bike.

«Con l'avvio del nuovo servizio di bike sharing la città di Bari fa un ulteriore passo nel percorso per incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l'uso dell'auto privata per gli spostamenti in città - commenta il sindaco Antonio Decaro -. Nel frattempo gli uffici stanno lavorando alla progettazione dei nuovi itinerari ciclabili, per oltre 35 chilometri già finanziati». Pubblicate anche le tabelle del servizio che permetterà di acquistare abbonamenti annuali (24,50 euro), mensili (8,80 euro), settimanali (4,80 euro) e giornalieri (1,80 euro).