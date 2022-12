Monopattini e scooter in sharing: il Comune revoca l'affidamento al gestore

Disservizi sul noleggio dei mezzi: il Comune dice addio ai monopattini Reby. L’amministrazione ha proceduto con la revoca dell’affidamento del servizio di sharing a una delle società che opera sul territorio, attiva dal 2020 con circa 250 monopattini, 40 scooter e da poco anche alcune biciclette elettriche per il noleggio libero.

La revoca



La revoca è a firma del dirigente del settore Polizia Locale e Mobilità Donato Zacheo e arriva dopo una lunga interlocuzione con l'azienda andata avanti per mesi e conclusa con un nulla di fatto.



A settembre Reby aveva comunicato al Comune che i mezzi presenti in città avrebbero smesso di funzionare per consentire un aggiornamento del software. Dopo tre mesi, però, i veicoli non sono ancora stati rimessi in funzione causando “un grave disservizio arrecato all'utenza e il danno, anche di immagine, arrecato all'amministrazione comunale a causa del peggioramento degli standard minimi quali-quantitativi nella disponibilità di alternative sostenibili”. Per questo il Comune ha proceduto alla revoca del nulla osta al servizio di bike sharing e noleggio di monopattini. I mezzi sono stati in parte già ritirati dalla società.