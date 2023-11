Benedetto Petrone sarà ricordato domani a Bari. Fu ucciso nel '77 da una squadra neofascista

Domani si terrà una cerimonia per ricordare Benedetto Petrone, il giovane militante comunista ucciso a Bari da una squadra fascista il 28 novembre 1977, in occasione del 46esimo anniversario di questo brutale omicidio. L'amministrazione comunale renderà omaggio a Petrone deponendo una corona di fiori nella strada intitolata a lui nel capoluogo pugliese e sulla lapide commemorativa in piazza Libertà.

Parteciperanno alla cerimonia l'assessora alle Culture Ines Pierucci, i familiari di Benedetto Petrone e i rappresentanti del comitato XXVIII Novembre.