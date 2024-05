Controlli nel centro storico: tre arresti per spaccio e una denuncia

I carabinieri della Stazione di Bari San Nicola, nel corso del mese di maggio, hanno operato più volte nel Borgo Antico per contrastare le attività di spaccio di droga svolte dai clan. Questi i risultati: una denuncia di un 19enne per riciclaggio di denaro, un altro arrestato per spaccio così come altri due di 19 e 24 anni.

Denuncia per riciclaggio

Denunciato per riciclaggio di denaro un 19enne sorpreso mentre trasportava 4.370 euro in contanti, ritenuto provento di illecita attività di spaccio di droga e sottoposti a sequestro.

Arresto per spaccio

Un 19enne è stato arrestato per spaccio perché trovato in possesso di diverse dosi di droga (38 g di cocaina – 67 g di hashish – 56 g di marijuana) e della somma contante di 265 euro ritenuta provento dell’illecita attività.

Il ragazzo ha chiesto il giudizio direttissimo ed è stato condannato a 2 anni di arresti domiciliari e 2.000 euro di multa.

Due arresti per spaccio



Arrestati nella flagranza di reato un 24enne barese e un 19enne barese poiché risultavano in possesso di diverse dosi di droga (21 g di cocaina – 52 g di hashish – 15 g di marijuana) e della somma contante di 530 euro ritenuta provento dell’illecita attività. Prtocessati per direttissima, i due sono stati condannati alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa.