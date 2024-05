La "via della ciliegia ferrovia" Conversano e Turi insieme. Tre giorni di festa: il programma

Sette chilometri separano Conversano e Turi. E il prossimo week-end quei sette chilometri saranno annullati dal frutto principe di questo periodo: la ciliegia. Due città in festa per rendere omaggio al frutto più amato del periodo primaverile, due territori che fanno rete per promuovere e valorizzare "l'oro rosso di Puglia". Nasce quest'anno "La Via della Ciliegia Ferrovia", un filo immaginario che collega i Comuni di Turi e Conversano, a sud della provincia di Bari, in occasione della 32esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi (da sabato 1 a domenica 2 giugno) e della Festa delle Ciliegie 2024 di Conversano (da venerdì 31 a domenica 2 giugno), per volontà delle rispettive amministrazioni comunali e delle associazioni organizzatrici dei due eventi: l'associazione "In Piazza" per Turi e "Sapori di Conversano" e "Associazione Krüger" per Conversano.



"La Via della Ciliegia Ferrovia" è stata presentata nella conferenza stampa di questa mattina presso la Regione Puglia - Assessorato all'agricoltura, alla presenza dell'assessore regionale Donato Pentassuglia e dei rappresentanti istituzionali locali. Obiettivo della collaborazione è quello di puntare l'attenzione sulla varietà di ciliegia più diffusa in Puglia, molto amata per il suo colore rosso acceso e la sua polpa dolce e succosa, proponendo allo stesso tempo a turisti e visitatori un programma ricco di attività in entrambi i comuni, fra mercatini, musica, arte, visite guidate e gastronomia, e promuovendo rispettivamente i programmi dei due eventi.

Conversano

A Conversano l'inaugurazione ufficiale verrà effettuata venerdì 31 maggio alle 19.30 in corso Domenico Morea. È prevista l'apertura delle "Cherry houses", dove si potranno scegliere e degustare i migliori prodotti a base di ciliegia, e quella del mercatino "Troppo buono", in corso Umberto I, con stand enogastronomici che faranno assaporare le delizie locali. Previste guide tematiche, talk sulla tradizione delle ciliegie, ciclopasseggiate e una grande giostra per i bambini galoppanti in piazza Castello.

1 giugno:

Dalle 11 alle 24 "Cherry Houses" stand di promozione del prodotto ciliegia in corso D. Morea

* "Mercatino Troppo Buono"

stand enogratronomici - C.so Umberto I

"Grande Giostra"

con cavalli galoppanti - Piazza Castello



* ORE 18:00

Visita guidata gratuita nel centro storico, in collaborazione con l'infoPoint turistico

* DALLE ORE 19:30

Animazione territoriale con artisti di strada - centro storico

* ORE 20:00

Talk "Le Ciliegie di Conversano: dalla Terra alla Tavola",

Torre poligonale

ORE 21:00

Spettacolo Circo Lua - Grande Giostra - Piazza Castello

2 giugno:

* DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 24:00

"Cherry Houses"

stand di promozione del prodotto ciliegia - C.so D. Morea

"Mercatino Troppo Buono"

stand enogratronomici - C.so Umberto I

"Grande Giostra"

con cavalli galoppanti - Piazza Castello

* ORE 17:00

Ciclopasseggiata con E-Bike da Conversano a Turi

Punto di ritrovo Via Padre Michele Accolti Gil n. 10

A cura di Bicicletteria Urbana

* ORE 18:00

Visita guidata gratuita nel centro storico, in collaborazione con l'InfoPoint turistico

* ORE 19:00

Street concert, "A voz do Brazil" Donatello D'Attoma, pianoforte | Andrea Campanella, Clarinetto

Largo San Cosma

* ORE 19:30

Animazione territoriale con artisti di strada - Centro storico

* ORE 20:30

Street concert, "A voz do Brazil" Donatello D'Attoma, pianoforte | Andrea Campanella, Clarinetto

Largo San Cosma

Turi

La "Sagra della Ciliegia Ferrovia" di Turi (Ba) è un evento di carattere fieristico, culturale e turistico che per due giorni animerà il borgo situato a pochi chilometri di distanza dal capoluogo pugliese.

L'evento colorerà le vie principali della città (piazza Silvio Orlandi, via Sedile, via XX Settembre, piazza Pertini, via Gramsci, via Antonio Orlandi, largo Pozzi, piazza San Giovanni e piazza Moro) tra sabato 1 e domenica 2 giugno 2024. La Ciliegia "Ferrovia" sarà grande protagonista di un villaggio che si caratterizza per l'area fiera mercato e gli stand commerciali, per l'area enogastronomica, per i mercatini artigiani e hobbisti, per il palco centrale con gli eventi di musica e spettacolo, per gli appuntamenti collaterali con le mostre d'arte e per i tour guidati della città. La 32esima Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi sarà inaugurata sabato 1° giugno 2024 alle ore 19 in piazza Silvio Orlandi, alla presenza delle massime autorità civili e militari. Lo spettacolo inaugurale sarà in collaborazione con l'accademia "Chi è di scena?!", "Glamour Eventi" e "I Vecchi Tempi". La cerimonia sancirà ufficialmente l'apertura degli spazi espositivi delle aziende cerasicole e della rassegna enogastronomica "Eccellenze di Puglia".

Dopo la prima serata, la Sagra tornerà ad animare Turi anche domenica 2 giugno a partire dalle ore 10. Nel corso della sagra, il turista potrà cogliere l'opportunità di visitare la rotta di Sant'Oronzo (escursione a cura dell'associazione Bersaglieri "A. Pedrizzi") e il Borgo Antico (escursione a cura dell'associazione Il Viandante). Mentre quest'anno la Sagra si apre anche alle collaborazioni con enti di altri comuni, con la possibilità, nei giorni 1 e 2 giugno, di prenotare una visita completa alle Grotte di Castellana con uno sconto sul biglietto.