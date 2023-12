Nell'ex ospedale militare Bonomo le residenze per gli universitari: approvato il progetto di recupero

Troveranno posto in una parte dell'ex ospedale militare Bonomo di Bari le residenze universitarie per gli studenti che decisono di formarsi a Bari. «Con la firma di oggi si compie un altro fondamentale passo per restituire alla città di Bari una parte pregiata del suo patrimonio storico e architettonico e, soprattutto, per dare vita a luoghi dedicati agli studenti universitari, con residenze e servizi. Parliamo quindi di interventi di elevatissimo valore per la comunità, pensati per valorizzare i beni pubblici e renderli pienamente fruibili da tutti ed in particolare dai più giovani», ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dopo le intese firmate oggi dall'agenzia del Demanio, dalla Regione Puglia, dal Comune di Bari e dall'agenzia per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Puglia (Adisu), per il recupero dell'ex ospedale militare Bonomo di Bari che sarà in parte trasformato in una residenza universitaria.

L'assessore Leo

«Si tratta di un passo importante per rendere le nostre città e i nostri atenei accoglienti verso gli studenti universitari fuorisede e al fine di contribuire ai rilevanti obiettivi Pnrr - ha commentato l'assessore regionale Sebastiano Leo -.

Stiamo affrontando in maniera proprietaria la questione dell'emergenza abitativa degli studenti universitari e l'intesa di oggi offre una risposta concreta e una visione strategiche di ampio respiro».