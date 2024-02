Bari, suv impazzito nella notte: si schianta contro auto parcheggiate e ne distrugge 13

Un automobilista a bordo di un suv è finito su altre auto parcheggiate e le ha distrutte. E' avvenuto a Bari nella notte tra il 14 e il 15 febbraio Bari e il video è diventato virale sui social. L'uomo alla guida di un'Audi bianca è riuscito a schiantarsi su un'auto parcheggiata distruggendola: la vettura in osta ha riportato la rottura della ruota, dello specchietto e della fiancata. Noncurante di quanto avvenuto l'automobilista è andato via come se nulla fosse.

Dalle telecamere di sorveglianza si è scoperto che l'automobilista, con la stessa modalità, ha distrutto 13 auto in tutto nella zona tra Carrassi e San Pasquale. La denuncia arriva dal proprietario di una delle auto devastate: alcuni amici che avevano visto il video si sono accorti che una delle auto parcheggiate apparteneva proprio al loro amico. Da qui la denuncia ai carabinieri che hanno confermato all'uomo che l'automobilista aveva distrutto una ventina di auto in una notte.